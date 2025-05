Neve, ciclone, ressaca: o que esperar da onda polar que vem aí

Piracicaba e toda a região sudeste devem ficar em alerta nos próximos dias. Embora o início da semana siga com sol e clima seco, um sistema de ar polar que se desloca do Sul do país promete virar o tempo entre terça (27) e quinta-feira (29). A expectativa é de queda acentuada nas temperaturas, ventos mais intensos e, segundo a MetSul, até a possibilidade da formação de um ciclone extratropical no oceano, com reflexo de ressacas no litoral sudeste.

Essa frente fria pode mudar radicalmente o cenário em estados como São Paulo. Em Piracicaba, a mudança deve ser sentida principalmente com a chegada de ventos frios e a diminuição brusca da temperatura entre quarta e sexta-feira. Ainda que os modelos não indiquem chuva intensa para o interior paulista neste momento, a passagem do sistema ciclônico pelo oceano pode trazer instabilidade e ventos fortes.