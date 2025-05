MC Ryan pega Lamborghini em Piracicaba e diz; ' o pai tá feliz'

O cantor MC Ryan veio até Piracicaba nesta segunda-feira (26) para buscar sua Lamborghini avaliada em R$ 3 milhões, que havia sido apreendida desde a madrugada do dia 10 de maio.

Na ocasião, o veículo foi apreendido após o funkeiro realizar manobras perigosas no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, na entrada do seu show. Ele foi preso e só saiu no dia seguinte, após ser arbitrada fiança de 1 milhão.

Demonstrando alegria ao recuperar o carro de luxo, MC Ryan posou para fotos na rua do Vergueiro, ao lado do Plantão Policial e do Primeiro Distrito. Nas suas redes sociais, ele declarou: “Manda a chave! Vou dar um presente para os meus fãs. Hoje o pai tá feliz.” O cantor também compartilhou o momento em que chegava ao pátio da Polícia Civil para retirar a Lamborghini.