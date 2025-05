Piracicaba avalia uso de ônibus movido a biometano

A reunião marcou o início do estudo de viabilidade do projeto, que será coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com apoio das pastas de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

A Prefeitura de Piracicaba iniciou uma análise técnica sobre a possibilidade de integrar ônibus movidos a biometano à frota do transporte coletivo. A proposta foi apresentada ao prefeito Helinho Zanatta na última quarta-feira (21), durante encontro com representantes das empresas Raízen, Iveco e Rápido Sumaré, envolvidas na cadeia produtiva e operacional da tecnologia.

O estudo está em estágio preliminar. A Raízen, responsável pela produção do biometano, a Iveco, fabricante dos veículos adaptados ao combustível, e a Rápido Sumaré, operadora do sistema de transporte urbano, participam do processo de avaliação.

“A proposta é bastante interessante e será analisada com atenção pelas nossas equipes técnicas. É inegável o impacto ambiental que o uso do gás biometano traz, em comparação ao diesel, por isso, vamos estudar a viabilidade da implantação do projeto na cidade”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Thais Fornicola, destacou a importância da articulação entre poder público e iniciativa privada para explorar novas soluções em mobilidade urbana. Segundo ela, se aprovado, o modelo poderá ser adotado gradualmente na cidade.

Benefícios ambientais e estrutura local