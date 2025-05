23 milhões: Fusca é 'apenas' o quarto mais vendido no mundo

A cada nova geração, o Corolla se adaptou e evoluiu, incorporando motorizações modernas, versões híbridas e conectividade embarcada, mas sempre mantendo a essência de confiabilidade que o consagrou. Atualmente, o modelo já está em sua 12ª geração global.

História no Brasil

O Corolla fez sua estreia oficial no Brasil em 1994, chegando importado do Japão. Quatro anos depois, em 1998, a Toyota iniciou a produção nacional do veículo em Indaiatuba (SP), e o sedã rapidamente conquistou o público brasileiro.

Desde então, o Corolla se estabeleceu como uma referência no segmento de sedãs médios no país, superando concorrentes como o Honda Civic e construindo uma reputação de carro "inquebrável". Segundo a montadora, o modelo já vendeu mais de 1,5 milhão de unidades no Brasil.