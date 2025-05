Estado de conservação de parque em Piracicaba preocupa moradores

A reportagem do Jornal de Piracicaba visitou o local na quinta-feira (22) e constatou que, embora a grama tenha sido cortada e os entulhos removidos, diversas áreas ainda necessitam de reparos urgentes. Lixeiras quebradas, bebedouros danificados, e banheiros com torneiras faltando e tomadas expostas são alguns dos problemas identificados. Mesmo que a academia ao ar livre esteja em bom estado e uma nova rede de vôlei tenha sido instalada, os alambrados ao redor dos campos de futebol estão enferrujados e quebrados, representando um risco para os frequentadores.

O Parque de Lazer Piracicamirim “Amantino Corrêa de Menezes”, localizado na região do Morumbi, passou recentemente por ações de manutenção, mas moradores relatam que problemas estruturais persistem, comprometendo o uso adequado do espaço.

Moradores da região, embora reconheçam as ações recentes da Prefeitura, afirmam que o parque ainda está longe de atender às necessidades da comunidade. Eles apontam como prioridades a reforma dos alambrados, a recuperação dos gramados dos campos, e a melhoria da pista de caminhada, que apresenta desníveis e rachaduras. Outro problema recorrente citado é a insegurança com a presença de usuários de drogas, especialmente durante a noite.

“Eles usam maconha bem perto de onde as crianças brincam”, relatou Alice Barros, moradora do bairro e frequentadora do parque para caminhadas.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informou que está realizando um levantamento geral das reformas necessárias no local, com o objetivo de abrir um processo licitatório para a revitalização do parque. Entre os itens que devem passar por reparos estão os alambrados, bebedouros, lixeiras e demais estruturas danificadas.