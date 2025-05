Pode faltar água em Piracicaba no domingo (25): entenda

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) programou manutenção preventiva e corretiva no próximo domingo, 25/05, das 6h às 12h, no Sistema Capim Fino. O serviço poderá afetar o abastecimento de água no município. A retomada do abastecimento ocorrerá de forma gradativa após o término da manutenção.

Saiba Mais:

Com abrangência de fornecimento de água para cerca de 80% da população piracicabana, o Sistema Capim Fino contempla as redes de captação no rio Corumbataí, estação de tratamento e reservatórios de distribuição de água, sendo necessária a manutenção periódica deste sistema anualmente.