Pneumonia silenciosa: entenda o que é e porque ficar alerta

Uma forma menos evidente de pneumonia tem despertado atenção de especialistas e preocupação entre os pais. A chamada “pneumonia silenciosa” — também conhecida como atípica, subclínica ou assintomática — desafia o diagnóstico precoce por surgir com sinais menos intensos, o que retarda o início do tratamento e pode resultar em complicações graves, especialmente em crianças.

Ao contrário da pneumonia tradicional, provocada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, que apresenta febre alta, dor torácica e tosse forte logo no início, a forma atípica se desenvolve de forma mais insidiosa. Os sintomas, quando presentes, surgem de forma leve e progressiva, como cansaço excessivo, chiado no peito, redução do apetite, febre baixa e sinais respiratórios sutis, como retração das costelas ou diminuição da frequência urinária.

Avanço dos casos e desafios no diagnóstico

Segundo dados do DataSUS, o número de internações por pneumonia aumentou em 5% no Brasil em 2024, alcançando 701 mil registros — um salto em relação aos 666,9 mil do ano anterior. Ainda mais alarmante foi o crescimento de 12% no número de mortes causadas pela doença, com 73.813 óbitos em 2024. O estado de São Paulo seguiu a tendência nacional, com aumentos superiores à média tanto nas internações quanto nos óbitos, reforçando o alerta sobre a presença de quadros atípicos, muitas vezes sem febre.

Por trás do aumento: imunidade fragilizada e agentes infecciosos

Para o pneumopediatra Luiz Vicente Ribeiro, do Hospital Israelita Albert Einstein, o crescimento de casos está relacionado à retomada das atividades sociais e escolares após os anos mais restritivos da pandemia. Com menor exposição anterior, especialmente entre as crianças, houve uma falha no desenvolvimento natural da imunidade a microrganismos como Mycoplasma sp. e Chlamydophila sp., dois dos principais responsáveis por essa forma atípica de pneumonia.