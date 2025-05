Café contaminado? Marcas famosas são alvo de alerta; veja

A análise técnica indicou a presença de matérias estranhas e impurezas em quantidades superiores aos limites regulamentares. Também foram detectados níveis de micotoxinas acima do permitido por normas sanitárias.

Segundo o Ministério, as amostras não atendem aos requisitos de identidade e qualidade estabelecidos para o café torrado no país. As empresas responsáveis pelos produtos foram notificadas e foi determinado o recolhimento dos respectivos lotes.

Em nota, o órgão federal orientou que consumidores que tenham adquirido os produtos suspensos interrompam o consumo imediatamente. A recomendação é que os itens sejam devolvidos aos pontos de venda, com possibilidade de troca ou reembolso, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.