Anvisa proíbe duas marcas de azeite muito consumidas

A decisão foi tomada com base em informações enviadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que identificou irregularidades na origem dos produtos, classificada como “desconhecida ou ignorada”. Essa condição levantou dúvidas sobre a segurança e a procedência dos azeites.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da produção, venda, distribuição, divulgação, importação e uso de todos os lotes dos azeites das marcas Alonso e Quintas d’Oliveira. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (20) e já está em vigor em todo o país.

De acordo com a Anvisa, os rótulos dos produtos indicavam a empresa Cotinga Ltda. como responsável pelo envase. No entanto, o número de CNPJ informado não foi localizado na base de dados da Receita Federal. A tentativa de contato com a empresa não teve retorno até o momento.

A agência também apontou o descumprimento de diversas normas sanitárias. Entre as infrações estão a ausência de licença válida para funcionamento, falhas na rotulagem e a inexistência de controle sobre aspectos de higiene e qualidade exigidos pela legislação.

A comercialização das marcas permanece suspensa até que sejam concluídas as investigações e eventuais medidas adicionais sejam adotadas pelas autoridades competentes.