Professores agora também terão notas e poderão ser reprovados

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o objetivo da iniciativa é fornecer subsídios à gestão escolar para aprimorar práticas pedagógicas e administrativas. A avaliação será estendida a escolas com regime parcial, ampliando o alcance do PEI.

A avaliação será realizada em dois períodos distintos ao longo do ano letivo. A primeira etapa ocorrerá no primeiro semestre e terá caráter diagnóstico, com a finalidade de identificar pontos de melhoria. Já a segunda fase será voltada à análise do desempenho e poderá influenciar decisões sobre a continuidade do profissional em sua função.

No primeiro ciclo, não haverá aplicação de notas nem penalizações. Os dados serão coletados por meio de avaliações realizadas pelos estudantes e encaminhados aos diretores, que serão responsáveis por avaliar o corpo docente e a equipe gestora, seguindo critérios estabelecidos pela Seduc-SP.

Posteriormente, os resultados serão compartilhados com os professores. A avaliação dos diretores ficará sob responsabilidade do dirigente regional de ensino, com apoio dos supervisores.