Incêndio persiste há seis dias em ecoponto, em Piracicaba

O ecoponto localizado no bairro Jardim Oriente, em Piracicaba (SP), continua apresentando focos de incêndio seis dias após o início das chamas, registrado no último sábado (17). Nesta sexta-feira (23), equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram no local com ações de contenção e remoção dos resíduos acumulados.

Saiba Mais:

De acordo com o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 5 mil litros de água foram utilizados nas tentativas de controle do fogo. Segundo o sargento Rangel Vendimatti, o tipo de material presente no ecoponto permite rápida combustão, mesmo com baixa presença de oxigênio. Isso facilita o reacendimento do fogo nas camadas inferiores dos resíduos.