Agenda Cultural: Piracicaba repleta de shows e eventos em maio

Já na sexta-feira, 23 de maio, também às 20h, o lendário Blues Etílicos sobe ao palco do Sesc. Com uma trajetória que remonta a meados dos anos 80, a banda promete uma noite de blues autoral, revisitando seus dez CDs e um DVD lançados. Os ingressos partem de R$ 12 e podem ser adquiridos pelo site.

• Diego Estevam Quarteto

- Onde: Sesc Piracicaba

- Quando: Quinta-feira, 22 de maio, às 20h

- Acesso: Gratuito

• Blues Etílicos

- Onde: Sesc Piracicaba

- Quando: Sexta-feira, 23 de maio, às 20h

- Acesso: A partir de R$ 12, via site



Humor e Crítica Social no Teatro

Jornal do Circo com Super Circo será no sábado (24), às 16h, no Sesc Piracicaba. O espetáculo do Super Circo é uma sátira bem-humorada do universo dos telejornais ao vivo, repleta de contorcionismo, mímica e malabarismo. Uma crítica leve e divertida aos bastidores da comunicação. Os ingressos são gratuitos para crianças de até 12 anos e a partir de R$ 12 para maiores de 12 anos e adultos, com compra pelo site.

• Onde: Sesc Piracicaba

• Quando: Sábado, 24 de maio, às 16h

• Acesso: Gratuito para crianças até 12 anos; a partir de R$ 12 para demais, via site