Governo Lula congela R$ 31,3 bilhões do Orçamento de 2025

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (22) o primeiro corte orçamentário do ano como parte do cumprimento das metas fiscais previstas no novo arcabouço. O ajuste totaliza R$ 31,4 bilhões, sendo R$ 10,6 bilhões em bloqueios imediatos e R$ 20,7 bilhões em valores contingenciados.

Os detalhes da distribuição por ministério ou órgão serão divulgados por meio de decreto previsto para 30 de maio. A partir da publicação, cada setor terá até cinco dias úteis para definir os pontos de bloqueio e contingenciamento.