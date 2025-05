Mudanças na lei dificultam cidadania italiana; entenda

Na última terça-feira (20), um decreto do governo da Itália que restringe o reconhecimento da cidadania pelo "direito de sangue" foi aprovado e se tornou lei definitiva pelo Parlamento. De forma geral, apenas filhos e netos de italianos nascidos no exterior terão o direito.

As novas regras para a cidadania italiana devem afetar milhares de brasileiros. Bisnetos, trinetos e gerações mais distantes de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, perderão o direito à cidadania.

Ou seja, para ter direito à cidadania, é preciso que o pai, mãe, avô ou avó tenham mantido a cidadania italiana exclusivamente — ou a tivessem no momento do falecimento. Outro caso seria quando, o pai, mãe ou pais adotivos tenham morado na Itália por, no mínimo, dois anos consecutivos após adquirir a cidadania italiana, antes do nascimento ou da adoção do filho.

Impactos aos ítalo descendentes

A Società Italiana di Piracicaba é um órgão tradicional da cidade, responsável pela execução dos documentos para a cidadania italiana. O Jornal de Piracicaba conversou com Juliano Dorizotto, presidente da entidade, que comentou sobre os impactos das mudanças.

“É importante observar que o decreto, se transformado em lei, poderá trazer impactos aos ítalo descendentes, incluindo aqueles que já possuem a cidadania italiana, o que o torna ainda mais preocupante, exigindo atenção especial de todos os interessados no assunto”, disse.