Cão da PM é o 1° a saltar de paraquedas em treinamento tático

No Brasil, apenas o Exército possui cachorros paraquedistas. Por isso, Coyote, que conseguiu saltar de paraquedas sem nenhuma interferência ou mudança de comportamento, se tornou um símbolo de coragem, preparo, confiança e profissionalismo. O treinamento aconteceu em abril, em Boituva, no interior do estado.

Agora, ao enfrentar esse desafio nas alturas, ele também está preparado para ajudar em casos em que a opção mais viável de interferência em alguma ocorrência — ou até mesmo em salvamentos — seja com o uso de aeronaves.

“Quando o Coyote chegou aqui no Canil era muito agressivo, desde filhote. Porém, ele foi treinado com os melhores adestradores da Polícia Militar, que pertencem ao 5º Batalhão de Policiamento de Choque, para que ele soubesse quando e onde usar toda aquela agressividade”, explicou o cabo Diego Albuquerque, tutor do animal.

O pastor belga malinois foi selecionado para realizar o salto após participar de uma série de ocorrências e outros treinamentos parecidos, como descer de rapel. Desde o embarque no avião até o momento do salto, o animal permaneceu tranquilo, mesmo com todo o equipamento que usava durante a atividade, revelou o tutor.