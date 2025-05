Pai relatou que médico colocou a mão dentro do 'top' da sua filha

O caso de importunação sexual registrado nesta terça-feira (20) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Piracicamirim, em Piracicaba, ganhou novos desdobramentos, com o relato do pai da vítima à polícia. Ele informou que o médico plantonista colocou a mão com o aparelho dentro do "top" da sua filha para auscutar seus pulmões durante a consulta, o que causou constrangimento imediato e motivou a denúncia.

VEJA MAIS:

A Guarda Civil Municipal foi acionada e conduziu o médico à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ele foi preso em flagrante. A adolescente de 17 anos ficou bem abalada com a situação.