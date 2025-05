Pai enfurecido saca faca e ameaça filho: 'te mato com a moto'

O que era pra ser só mais uma terça-feira (20) virou um filme de terror para um jovem morador do Parque Jupiá, em Piracicaba. Segundo ele, o próprio pai surtou dentro de casa, partiu pra cima com uma faca e ainda jurou que, se não matasse ali, faria isso com a moto.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou com uma discussão pesada dentro do apartamento onde os dois moravam. O pai, visivelmente alterado e fora de si, pegou uma faca e avançou contra o filho com palavras de ódio e ameaças de morte. “Se eu não te matar agora, te atropelo na rua", teria gritado.