Mulher corta o braço ao cair em lâmina de máquina em Piracicaba

Uma mulher de 36 anos ficou ferida na noite desta terça-feira (20), ao se acidentar no quintal de casa, na avenida Brasília, na Vila Industrial, em Piracicaba. O caso foi registrado por volta de 0h04.

VEJA MAIS:

De acordo com informações apuradas no local pela Polícia Militar, a vítima estava consumindo bebida alcoólica com o companheiro quando decidiu subir em um maquinário que estava no quintal. Durante a ação, ela se desequilibrou, caiu e acabou se ferindo ao atingir uma lâmina, sofrendo um corte no braço esquerdo.