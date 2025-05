Massa de ar polar deve derrubar temperaturas em Piracicaba

De acordo com os institutos de meteorologia, o avanço da frente fria deverá derrubar significativamente as temperaturas em diversas áreas do Sudeste. No estado de São Paulo, alguns municípios poderão registrar máximas que não ultrapassam os 15?°C. As mínimas, em alguns pontos, devem chegar aos 5?°C.

Uma onda de frio de forte intensidade está prevista para atingir a região Sudeste a partir do final de maio, com efeitos mais acentuados no início de junho. A mudança nas condições climáticas será causada pela chegada de uma frente fria associada a uma massa de ar polar que também deverá impactar o Sul e o Centro-Oeste do país.

A expectativa é de que as temperaturas mais baixas sejam registradas principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. As áreas com maior altitude, como regiões serranas, devem sentir o efeito da massa de ar frio com mais intensidade.

Além da queda de temperatura, a previsão indica possibilidade de ventos moderados e aumento da sensação de frio, especialmente nas capitais e cidades do interior paulista.

A tendência é de que o frio se estenda por vários dias no início de junho, com gradual elevação das temperaturas apenas na segunda semana do mês. As autoridades recomendam atenção às atualizações meteorológicas e cuidados com a saúde, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.