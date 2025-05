Novo 'Domo' de Trump pode custar bilhões e não sair do papel

Especialistas apontam que há obstáculos tanto técnicos quanto políticos para a conclusão do programa no prazo estabelecido. Tom Karako, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, declarou que o cronograma de dez anos é desafiador, mas ressaltou a possibilidade de aproveitamento de recursos tecnológicos desenvolvidos no Vale do Silício.

Qual o valor do projeto?

O financiamento do projeto ainda está indefinido. Um grupo de legisladores republicanos propôs um aporte inicial de US$ 25 bilhões como parte de um pacote de defesa de US$ 150 bilhões. No entanto, o repasse depende da aprovação de um projeto de lei que encontra resistência no Congresso.

O Escritório de Orçamento do Congresso divulgou que apenas os componentes espaciais do sistema podem gerar custos de até US$ 542 bilhões ao longo de duas décadas. O montante solicitado por Trump como investimento inicial continua em avaliação.