Polícia Civil apreende 20 carros em ação contra o tráfico

A operação mirou dois indivíduos principais: o proprietário da loja de veículos e outro homem que estava no local. Este segundo indivíduo possui um histórico criminal por tráfico de drogas e é, ainda, irmão de um investigado pela Polícia Federal pelos crimes de tráfico e lavagem de dinheiro. O objetivo da ação era dar continuidade às apurações sobre a origem dos veículos e seus possíveis elos com atividades ilícitas.

Durante a vistoria, a polícia constatou que nenhum dos vinte automóveis expostos para venda possuía documentação de entrada ou notas fiscais. Além disso, todos os veículos ainda estavam registrados em nome de seus antigos proprietários, levantando sérias suspeitas sobre a legalidade das transações.

No interior do estabelecimento, foram descobertos diversos itens que chamaram a atenção dos investigadores e foram apreendidos para análise detalhada:

• Cadernos com anotações manuscritas, indicando movimentações financeiras.

• Documentos soltos com registros de negociações, sem aparente formalidade.

• Grande quantidade de folhas de cheque de alto valor, levantando dúvidas sobre a origem do dinheiro.

• Envelopes contendo dados dos veículos em estoque, que podem revelar a cadeia de proprietários.

• Carnês de financiamento em nome de terceiros, sugerindo uso de "laranjas" nas transações.

Próximos passos

Apesar da apreensão formal, os veículos permanecerão sob a guarda do empresário, que está proibido de negociá-los até que a procedência dos bens seja esclarecida. A Polícia Civil enfatizou que esta operação é um passo crucial para desarticular esquemas de movimentação de dinheiro ilícito por meio do comércio de automóveis usados. Os dois envolvidos seguem sob investigação e as apurações continuam em andamento.