Clima fica nublado em Piracicaba, mas calor não dá trégua

Os céus de Piracicaba voltam a ficar nublados a partir desta quinta-feira (22), segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De acordo com os modelos, as nuvens começam a ficar mais espessas já a partir desta quarta-feira (21), mas sem previsão de chuva.

Nesta quarta, a máxima chega aos 30°C, com muitas nuvens no céu durante todo o dia, mas sem previsão de chuva. Na quinta-feira, a mínima fica em 16ºC e a máxima chega aos 28ºC, com o céu encoberto por nuvens durante todo o dia, especialmente pela manhã e noite quando o clima fica nublado.

Na sexta-feira (23), a mínima fica em 15ºC e a máxima chega aos 28ºC, com muitas nuvens no céu mas sem chance de chuva. No sábado (24), a mínima fica em 14ºC e a máxima chega aos 28ºC com muitas nuvens no céu e sem chances de chuva.