Nuvens voltam a Piracicaba mas outono segue seco e quente

As nuvens começam a voltar a Piracicaba nesta semana, mas não devem ajudar a deixar as temperaturas amenas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica que as temperaturas devem continuar na casa dos 30°C até, pelo menos, quinta-feira (22).

Nesta terça-feira (20), a máxima prevista é de 30°C com formação de nuvens no céu, mas sem previsão de chuva. Na quarta-feira (21), a mínima prevista é de 17ºC com máxima de 30°C. O céu deve ficar aberto e limpo durante todo o dia. Na quinta-feira, a mínima fica em 16ºC e a máxima chega aos 29ºC, com céu com poucas nuvens e névoa úmida.