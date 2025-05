Piracicaba tem 64 mil declarações do IR pendentes

Faltando dez dias para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda, 90.174 contribuintes de Piracicaba já enviaram suas declarações à Receita Federal.

O número representa cerca de 58% do total esperado para este ano no município, que é de 154.947 declarações até o dia 30 de maio, dez mil a mais do que o total de entregas em 2024 que foi de 144.583.

Em todo o Pais, até esta sexta-feira (16), mais de 25 milhões de declarações do imposto de renda foram entregues pelos contribuintes. O prazo final para envio é dia 30 de maio.