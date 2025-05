MEC proíbe Medicina e Direito de ter ensino a distância; entenda

A divulgação das novas regras foi adiada por cerca de seis meses. Inicialmente prevista para dezembro, a publicação foi prorrogada com o objetivo de definir o momento mais adequado para sua implementação.

O MEC informou que estudantes matriculados antes da entrada em vigor das mudanças poderão concluir os cursos conforme as diretrizes vigentes no momento da matrícula.

Desde o início da atual gestão, o ministro Camilo Santana tem manifestado posicionamento favorável a uma regulação mais rígida do ensino superior a distância, com foco na estrutura e no acompanhamento das instituições.