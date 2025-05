MC Ryan visita o estádio do XV após pagar reforma do gramado

O cantor MC Ryan SP esteve nesta sexta-feira (16) no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), dias após ter danificado o gramado do local durante manobras com um veículo. O artista publicou uma foto nas redes sociais em que aparece usando a camisa do XV de Piracicaba.

A visita ocorreu após o repasse de R$ 948.176,68 feito pelo cantor para cobrir os custos da reforma do campo. O valor foi confirmado pelo corpo jurídico do clube, que informou que os recursos serão utilizados na recuperação total do gramado, incluindo áreas não atingidas diretamente.

