Mulher esconde drogas em árvore e é presa pela PM em Piracicaba

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (14), em Piracicaba, durante a Operação Impacto 100 Dias.

A prisão aconteceu por volta das 11h30, na avenida Miguel Caparrós, quando policiais da 4ª Companhia do 10° BPM/I faziam patrulhamento em um ponto conhecido pelo tráfico. Segundo a PM, a mulher agiu de forma suspeita ao esconder uma sacola no tronco de uma árvore e, ao notar a viatura, tentou sair rapidamente do local. A atitude chamou a atenção dos policiais, que fizeram a abordagem.