Vagas em Piracicaba: Raízen contrata 600 estagiários e aprendizes

A Raízen abriu 600 vagas para estágio e aprendizes nos escritórios, bases e usinas da empresas. No total, são 160 vagas para estagiários e 440 para aprendizes, e há oportunidades nas unidades da empresa em Piracicaba e Rafard, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba). As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 1° de junho no site de carreiras da empresa.

Para se candidatar às vagas de estágio do Programa Talentos Raízen, é necessário ser estudante do ensino superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2026 e julho de 2027 e ter disponibilidade para estagiar 6h por dia, dentro do horário comercial. Entre os benefícios oferecidos aos estagiários estão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil; recesso remunerado; auxílio-transporte ou fretado; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub (antigo Gympass); vale-refeição ou refeitório no local; e trilha de desenvolvimento.