'Bola de fogo' cruza o céu de várias regiões e assusta moradores

Moradores de diferentes regiões de Minas Gerais e do Distrito Federal relataram ter visto um clarão no céu no início da noite de quarta-feira (14). O fenômeno foi registrado por volta das 18h30 e ganhou destaque nas redes sociais, com vídeos que mostram uma luz atravessando o céu em alta velocidade.

Os registros foram feitos em áreas como Triângulo Mineiro, Vale do Aço, Norte, Noroeste de Minas e na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Também houve relatos no Distrito Federal, em cidades como Brazlândia, Gama, Ceilândia, Águas Claras e Sudoeste.