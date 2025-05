Etecs: pedido de desconto na taxa do Vestibulinho é prorrogado

Têm direito ao benefício quem está matriculado nos ensinos Fundamental, Médio, em cursos pré-vestibulares, de graduação ou pós-graduação. Para solicitar a redução, é necessário acessar o site, preencher o formulário e anexar os documentos comprobatórios: comprovante de escolaridade, de renda, de aposentadoria ou declaração de desempregado (Anexo I da Portaria). Os arquivos devem ser digitalizados e ter tamanho de até 1MB, nos formatos PDF, PNG, JPG ou JPEG. Os pedidos serão analisados se as inscrições e os documentos forem enviados corretamente e dentro do prazo.

Foi prorrogado até sexta-feira (16), o prazo para que o estudante com renda mensal inferior a dois salários-mínimos (R$3.036) ou desempregado solicite a redução de 50% no valor da taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Neste processo seletivo do segundo semestre de 2025, o pedido deve ser feito ao preencher a inscrição, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A iniciativa visa facilitar o acesso ao Ensino Técnico gratuito e de qualidade oferecido pelas Etecs. O valor integral da taxa é de R$ 30.

As Etecs oferecem internet e computador para solicitar o benefício. É necessário consultar a unidade desejada quanto aos horários de atendimento. O resultado preliminar da solicitação será divulgado no dia 21 de maio, na Área do Candidato. O benefício é válido para a inscrição em apenas um curso. Informações detalhadas sobre a solicitação de redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Etecs estão disponíveis no Manual do Candidato.

Inscrições

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs do segundo semestre de 2025 podem ser feitas até o dia 10 de junho, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O exame será aplicado no dia 6 de julho. A avaliação é o caminho para quem deseja cursar o Ensino Técnico ou uma Especialização Técnica gratuita na Etec. O processo seletivo conta com 36.346 vagas, distribuídas por todo o Estado de São Paulo.

Principais datas do Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre de 2025: