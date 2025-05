Morre Divaldo Franco, um dos maiores nomes do espiritismo

Faleceu em Salvador, na noite desta terça-feira (13), o médium e líder espírita Divaldo Franco, aos 98 anos. Internado desde novembro com câncer na bexiga, Divaldo teve falência múltipla dos órgãos, segundo informou a assessoria do Centro Espírita Mansão do Caminho. O velório acontece nesta quarta-feira (14), das 9h às 20h, no ginásio da Mansão do Caminho, em Salvador. O sepultamento será realizado na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.

Saiba mais

Natural de Feira de Santana (BA), nascido em 5 de maio de 1927, Divaldo se destacou como um dos principais nomes do espiritismo no Brasil e no mundo. Embaixador da paz, realizou mais de 20 mil conferências em mais de 2.500 cidades de 71 países.