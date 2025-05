Manhãs frias viram regra em Piracicaba: mínima de 13ºC

O clima frio das manhãs se tornou permanente em Piracicaba, segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No clima de outono, os dias na cidade voltam a ter mínimas baixas pela manhã e calor à tarde, com temperaturas mais amenas à noite, após os dias quentes da semana passada.

Nesta quarta-feira (14), a mínima prevista é de 13ºC e a máxima, 27ºC. Na quinta-feira (15), a mínima prevista é de 13ºC e máxima de 28ºC, com tempo ensolarado, sem previsão de chuvas. Na sexta-feira (16), a mínima segue em 13ºC e a máxima chega aos 29ºC, ainda com tempo ensolarado e sem previsão de chuva.