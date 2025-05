Autoridades lamentam a perda do maestro Ernst Mahle

A morte do maestro Ernst Mahle, na segunda-feira (13), aos 96 anos, comoveu a todos os piracicabanos nesta terça-feira (13). Durante todo o dia, foram muitas manifestações sobre a perda do maestro, que construiu um legado importante como referência na música erudita e também para Piracicaba.

Para o deputado estadual Alex Madureira, “a trajetória do maestro Mahle é um testemunho de amor à música e ao ensino, valores que continuarão a repercutir em nossa comunidade. É uma honra para Piracicaba ter sido palco de sua brilhante carreira.”

“Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do maestro Ernst Mahle, uma figura central na música erudita de Piracicaba, do Brasil e referência no mundo. Mahle não apenas elevou o ensino musical através da Escola de Música de Piracicaba, como também inspirou inúmeros músicos com sua paixão e dedicação à arte”, declarou o deputado.