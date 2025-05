Maestro Ernst Mahle é sepultado em Piracicaba 

Um clima de grande comoção marcou o sepultamento do maestro e compositor Ernst Mahle, no final da tarde desta terça-feira (13), no Cemitério Parque da Ressureição, em Piracicaba. Ele tinha 96 anos - comemorados em 3 de janeiro - e estava internado no Hospital Unimed.

O velório e o enterro foram restritos a parentes e amigos próximos. O filho do maestro, Ricardo Mahle, atendeu a reportagem do Jornal de Piracicaba e lembrou seu pai viveu para a música, que era sua grande paixão.

“Ele era muito introspectivo, muito na dele e sempre pensando na carreira dele, na música”, declarou Ricardo, lembrando que o maestro tentou levar os filhos para a música, mas sempre respeitou as escolhas.