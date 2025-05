Os vinhos brasileiros campeões do prêmio internacional

Na premiação anterior, 38 vinhos brasileiros foram reconhecidos com medalhas de prata. Todos os rótulos premiados atingiram pelo menos 90 pontos. Três deles alcançaram, pela primeira vez, a pontuação de 94, o maior resultado já obtido por vinhos do país na avaliação da revista.

A próxima edição do prêmio anual da revista britânica Decanter será divulgada em junho. O evento deste ano marca o 50º aniversário da publicação e tem gerado expectativa entre os produtores de vinho no Brasil, principalmente devido ao desempenho obtido na edição de 2024.

Os três rótulos com essa pontuação foram produzidos em Minas Gerais por meio do método conhecido como dupla poda, também chamado de colheita de inverno. Essa técnica consiste na inversão do ciclo da videira para que a colheita ocorra no inverno, período com menor incidência de chuvas. Segundo os critérios da revista, vinhos que recebem 94 pontos apresentam características que incluem estrutura e complexidade, além de possível capacidade de envelhecimento. A pontuação mínima para medalha de ouro é 95.

A publicação também destacou vinhos identificados com a sigla NV (Non-Vintage), que indica que o produto não pertence a uma safra específica. Nestes casos, o conteúdo é composto por vinhos de diferentes colheitas, com o objetivo de alcançar maior equilíbrio e resultado final.

Vinhos brasileiros premiados com 94 pontos:

Colheita de Inverno Gran Reserva Syrah 2021 – Casa Geraldo (Serra da Mantiqueira, MG)