Pesquisas indicam desaparecimento do cromossomo Y no futuro

O cromossomo Y, apesar de conter um número limitado de genes, é essencial no processo de diferenciação sexual. Ele carrega o gene SRY, que atua na formação dos testículos durante o desenvolvimento embrionário. A ausência desse gene impede o desenvolvimento de características masculinas, o que, na prática, inviabilizaria o nascimento de indivíduos do sexo masculino.

Dados da pesquisa apontam que, ao longo de cerca de 166 milhões de anos de evolução, o cromossomo Y humano perdeu aproximadamente 900 genes ativos. Atualmente, restam cerca de 55. A estimativa é que, mantendo-se a taxa de perda observada, esse cromossomo pode desaparecer completamente em cerca de 11 milhões de anos.

Apesar da projeção, cientistas consideram a possibilidade de que a espécie humana desenvolva, ao longo da evolução, um novo mecanismo genético para a determinação sexual. Essa hipótese se baseia na observação de espécies de roedores que já passaram por processos semelhantes.

Em estudos realizados com ratos-toupeira da Europa Oriental e ratos-espinhosos do Japão, foi verificado que algumas dessas espécies já não possuem mais o cromossomo Y ou o gene SRY. Em um dos casos, pesquisadores da Universidade de Hokkaido, no Japão, identificaram que a função do gene SRY pode ter sido assumida por uma duplicação genética próxima ao gene SOX9, no cromossomo 3, que desempenha papel semelhante no processo de diferenciação sexual.