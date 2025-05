Destinação do IR para projetos sociais pode ser feita até 30/05

A campanha Declare o Bem – edição 2025, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, segue até o dia 30/05. O objetivo é incentivar a população a destinar parte do Imposto de Renda a projetos sociais. A destinação pode ser feita diretamente no programa da Receita Federal, sem custos adicionais, no momento da declaração do IRPF. Os recursos são aplicados nos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente (Fumdeca) e do Idoso (FMI), com gestão transparente e fiscalização dos conselhos municipais.

A ação é realizada em parceria com a Receita Federal, Sindicato dos Contabilistas, Sicoob Cocre, Rápido Sumaré Transportes, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal do Idoso (CMI).

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíria Callovi, o objetivo é conscientizar a população para que até 6% do imposto devido seja destinado aos fundos municipais. “Com a campanha queremos esclarecer que é muito fácil fazer a destinação do Imposto de Renda a esses projetos sociais. Uma atitude simples, uma vez ao ano, que pode mudar a vida de muitas pessoas”, reforça Valkíria, lembrando que a campanha vem sendo amplamente divulgada nas redes sociais da Prefeitura e parceiros e nos ônibus urbanos, no formato backbus.