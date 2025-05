Saiba quais os 10 presentes certos para não errar no Dia das Mães

10. Flores e chocolates

Arranjos florais e caixas de bombons seguem entre as escolhas mais populares. Floriculturas e confeitarias oferecem opções prontas ou personalizáveis, com entrega agendada. Muitos consumidores combinam esses itens com cartões escritos à mão ou mensagens gravadas.

Independentemente do valor ou do tipo de presente, o mais importante para muitas pessoas é o gesto de atenção. O planejamento com antecedência também ajuda a evitar filas, prazos apertados de entrega e gastos fora do orçamento.