Tarifa de Piracicaba está entre as mais baixas da região; ENTENDA

A partir de janeiro de 2026, Piracicaba passará a cobrar a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), com tarifas mensais que vão de R$ 3 a R$ 10,50 para a maioria dos imóveis residenciais. O novo modelo, aprovado por legislação municipal, posiciona a cidade entre as que adotam os menores valores da região, mesmo diante de manifestações contrárias em redes sociais.

A medida atende à determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que desde 2014 atribui aos municípios a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública. Piracicaba vinha mantendo o serviço sob responsabilidade da CPFL por decisão judicial, mas com a queda da liminar em março de 2024, a prefeitura assumiu integralmente os custos. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) já recomendava a implantação da contribuição, apontando a ausência de fonte de custeio específica.

