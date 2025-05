Classe A ganha até 87 vezes mais que a D: veja onde você está

Além dos rendimentos, a composição do patrimônio e o acesso a determinados serviços também podem ser levados em conta. Duas das referências mais utilizadas para essa análise são os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Ambas as instituições utilizam o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), que combina diversos fatores para definir o perfil econômico das famílias.

A classificação econômica das famílias brasileiras não segue um único padrão fixo e pode variar conforme a metodologia aplicada. Em um país com níveis amplos de desigualdade de renda, identificar a classe social exige considerar diferentes critérios. Entre os principais estão a renda familiar total e a renda per capita — que corresponde ao valor total recebido por todos os membros da família dividido pelo número de pessoas na residência.

Parâmetros utilizados para identificar a classe econômica

A categorização de classes sociais costuma seguir faixas de renda que podem sofrer alterações com o tempo ou variar entre diferentes pesquisas.

Veja um exemplo baseado em dados atualizados:

Classe A: famílias com renda mensal superior a R$ 28.240. Alguns levantamentos também consideram rendas acima de R$ 20.664 ou R$ 27.000 como pertencentes ao grupo do 1% com maiores ganhos. Há ainda registros de grupos com rendimentos mensais acima de R$ 95.000.

Classe B1: renda entre R$ 12.683,34 e R$ 28.240.