Fugas após atropelamentos impulsionam avanços na segurança

Um dos maiores problemas de segurança no trânsito envolve os inúmeros casos de atropelamentos nas estradas e vias urbanas. Estas ocorrências acontecem por diversos fatores por parte dos motoristas ou dos pedestres: imprudência, desatenção e uso de álcool e substâncias ilícitas. Em grande parte dos casos, as vítimas são mortas ou ficam gravemente feridas.

Um agravante em caso de atropelamentos está no fato de que, em algumas situações, os motoristas que causaram os acidentes fogem do local para evitar uma prisão em flagrante. Além de ser crime a fuga do local do acidente – de acordo com o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro –, uma ocorrência desassistida pode ser determinante para que a vítima não sobreviva. Somente no Estado de São Paulo, entre janeiro e setembro de 2024, foram mais de 1 mil pessoas mortas por atropelamento, número 18% maior que o registrado no mesmo período de 2023.

Diante dos casos de atropelamentos com fugas, os investimentos em segurança se tornaram ainda mais essenciais, de forma a identificar condutores investigados.