Jovem morre após ser atingida por condutor embriagado

Uma jovem de apenas 26 anos morreu tragicamente na noite desse domingo, 27, em Araçatuba, vítima da imprudência no trânsito. Bruna Paiva da Silva morreu após o impacto violento de um acidente ocorrido na estrada municipal Caram Rezek, altura do km 2.

Segundo o boletim de ocorrência, Bruna estava na garupa de uma motocicleta Honda CB 300, pilotada por seu companheiro, um professor de 27 anos. O casal seguia sentido centro-bairro quando, de forma repentina, uma camionete Chevrolet S10, conduzida por um auxiliar de serviços gerais de 24 anos, colidiu frontalmente com a moto.

O choque arremessou as vítimas à margem da via. Bruna teve a morte constatada ainda no local, por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Seu companheiro foi socorrido com uma fratura exposta na perna esquerda e levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba.