Maníaco do parque pode ser solto em 2028; entenda

Em julho de 1998, a polícia encontrou quatro corpos de mulheres em dois dias, todos com sinais de violência sexual e estrangulamento. Outros cadáveres já haviam sido descobertos na mesma área, com características semelhantes.

A investigação

A investigação avançou com os depoimentos de sobreviventes, que permitiram a produção de um retrato falado. A imagem divulgada pela imprensa levou Francisco a deixar o emprego e fugir. Um pescador o denunciou após ele tentar se hospedar em uma pensão no município de Itaqui, no Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina.

Após a prisão, Francisco foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté. Durante a chegada à unidade, uma multidão se reuniu do lado de fora e tentou agredi-lo.