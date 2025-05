Morre trabalhador que caiu em obra de sobrado em Piracicaba

O trabalhador Luciano de Oliveira Pinho, de 33 anos, morreu na manhã desta terça-feira (6) no Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), em Piracicaba. Ele havia sofrido um grave acidente enquanto trabalhava em uma obra no condomínio Lazuli, no bairro Pompéia em Piracicaba.

VEJA MAIS:

O acidente aconteceu na segunda-feira (5), quando Luciano caiu de uma altura de cerca de quatro metros, do segundo andar de um sobrado em construção. Segundo informações, ele estava de costas quando se aproximou de um vão de escada sem proteção. O trabalhador perdeu o equilíbrio e despencou até o piso inferior.