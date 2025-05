Irmãos brigam com faca e mãe entra no meio para separar

Dois irmãos, um com 31 anos e outro com 36 anos, se envolveram em uma briga que acabou com ameaças com uma faca. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (7) na cidade de Limeira, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba). A Polícia Militar atendeu ao caso.

Segundo o boletim de ocorrência, os irmãos começaram uma discussão que evoluiu para uma briga com agressões físicas. O irmão mais velho deu socos no mais novo e, depois, pegou uma faca e saiu correndo atrás dele fazendo ameaças. O irmão mais novo reagiu. A mãe dos homens conseguiu separar a briga.