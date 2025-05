Acipi Móvel vai às ruas celebrar o Dia das Mães

A proposta é transformar os corredores comerciais em locais de afeto e conexão, onde mães e filhos possam registrar mo-mentos especiais, viver experiências sensoriais e valorizar o presente como um gesto de amor. A ação retoma o conceito lançado no fim de 2024, agora com uma nova roupagem voltada ao Dia das Mães. A programação começa na quinta-feira (8), às 10h30, na avenida Raposo Tavares, 2648 (estacionamento da Drogal), e segue às 15h30 para o bolsão de estacionamento da Estação da Paulista.

Saiba Mais:

Na sexta-feira (9), a Casinha estará às 10h30 em Santa Terezinha, na rua Virgílio da Silva Fagundes (em frente à Acipi Regional Santa Terezinha), e às 15h30 na Vila Rezende, na avenida Rui Barbosa, 606 (em frente ao Mercadinho do Bebê).

No sábado (10), véspera do Dia das Mães, a estrutura será montada às 10h30 na avenida Dois Córregos, 612 (estacionamento da Drogal), e às 15h30 no Estacionamento do Mercado Municipal.

“A pesquisa mostra que o consumidor está disposto a comprar e a valorizar a data. Por isso, seguimos com a campanha para reforçar a importância de prestigiar o comércio local e, ao mesmo tempo, proporcionar uma vivência especial para as famílias”, afirma o vice-presidente da Acipi, Rodrigo Santos.

Já o presidente da entidade, Mauricio Benato, destaca o ca-ráter acolhedor da ação. “A Casinha da Mamãe estará em locais estratégicos, com ambientação temática e estrutura para fotos. A ideia é que mães, filhos, avós e famílias inteiras se programem para visitar os pontos, tirar fotos e criar novas memórias.”