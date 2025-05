Vídeo de Nikolas Ferreira sobre fraude no INSS viraliza; ASSISTA

Um vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na noite da última terça-feira (6), dominou as redes sociais nas últimas horas, acumulando quase 84 milhões de visualizações em apenas 18 horas. O conteúdo, que trata de um suposto esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), transformou-se rapidamente em um dos mais comentados do momento, com 4,2 milhões de curtidas e mais de 340 mil comentários até a manhã desta quarta-feira (7).

Nikolas, conhecido por sua atuação nas redes e críticas contundentes ao governo federal, classificou o episódio como “o maior escândalo de corrupção da história do país”. No vídeo, divulgado também no X (antigo Twitter), o parlamentar utilizou um filtro que o envelhecia para representar aposentados prejudicados pelo suposto golpe. Em tom indignado, exigiu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso.

VEJA MAIS: