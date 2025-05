'Receitas' de produtos de limpeza podem causar riscos à saúde

Mesmo que algumas misturas não liberem substâncias tóxicas, elas podem comprometer a eficácia dos produtos de limpeza. A combinação de vinagre com bicarbonato de sódio, por exemplo, não é recomendada. "O bicarbonato de sódio libera gás CO2 quando misturado com vinagre. Embora o CO2 não seja prejudicial em pequenas quantidades, essa reação pode enfraquecer as propriedades de limpeza de ambos os produtos", explica a especialista.

Quais seriam as alternativas seguras?

Se precisar usar mais de um produto de limpeza, é recomendável aplicar um de cada vez, sem misturá-los. "A melhor prática é usar um produto, limpar a superfície e, em seguida, usar o segundo produto. Entre as aplicações, passe um pano úmido para garantir que não haverá mistura dos produtos", sugere Ferreira.

Além disso, é importante tomar cuidados de segurança ao lidar com produtos de limpeza. "Sempre use luvas para evitar o contato direto com produtos químicos e escolha sapatos antiderrapantes para evitar acidentes", orienta Flávia Taulois, especialista em segurança no ambiente doméstico.