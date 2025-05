Brasileiros podem ser afetados por expulsões em Portugal

O governo de Portugal vai notificar cerca de 18 mil imigrantes em situação irregular para que deixem o território. De acordo com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, essas pessoas tiveram os pedidos de residência recusados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (Aima) após análise administrativa que concluiu o não cumprimento das normas migratórias do país.

Parte desses imigrantes, de acordo com o ministro, já havia recebido ordens de saída de outros países do Espaço Schengen ou teve o pedido de residência negado por questões relacionadas a antecedentes criminais.

O número de notificações pode aumentar, já que há cerca de 110 mil solicitações de residência ainda pendentes de análise na Aima.

A Embaixada do Brasil em Portugal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, informou que acompanha o caso e está em contato com as autoridades portuguesas para apurar quantos brasileiros poderão ser impactados pela decisão. O cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, também afirmou que está dialogando com o governo português para obter mais detalhes sobre a medida.