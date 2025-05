Cardeal brasileiro é um dos favoritos para ser papa; Saiba quem é

Steiner mencionou a convocação do Ano Santo da Misericórdia, em 2016, como um dos marcos do pontificado de Francisco. Segundo ele, esse gesto representou uma orientação clara sobre o papel da Igreja no acolhimento e na promoção da compaixão.

O cardeal também informou que deve receber nos próximos dias uma comunicação oficial sobre os ritos fúnebres do Papa Francisco e o início do processo que levará à escolha do novo líder da Igreja Católica.

Nesta terça-feira (22), Dom Leonardo presidirá uma missa em homenagem ao papa na Catedral Metropolitana de Manaus, às 18h.